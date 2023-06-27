УБРиР предоставил клиентам возможность платежей в бюджет в мобильном приложении без комиссии

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность оплачивать штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности в мобильном приложении без комиссии — через СБП. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.«Благодаря простоте и удобству сервисы СБП продолжают захватывать рынок платежей и переводов. В текущей версии нашего мобильного приложения появилась возможность переводить через систему быстрых платежей денежные средства в бюджет. С помощью нового функционала пользователям стала доступна оплата штрафов ГИБДД, судебных задолженностей и налогов прямо в приложении, быстро и без комиссии», — отметил Максим Тамошкин, руководитель блока развития цифровых каналов и сервисов самообслуживания УБРиР.Сведения о необходимых платежах в бюджет подгружаются из государственной информационной системы онлайн в банковское приложение. При этом платеж будет производится только после проверки и подтверждения пользователем.Отметим, что в мобильном приложении УБРиР также круглосуточно доступны платежи, переводы, выпуск карт и другие каждодневные операции.