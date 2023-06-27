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Вчера, 13:22

УБРиР предоставил клиентам возможность платежей в бюджет в мобильном приложении без комиссии

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность оплачивать штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности в мобильном приложении без комиссии — через СБП. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

УБРиР предоставил клиентам возможность платежей в бюджет в мобильном приложении без комиссии
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Благодаря простоте и удобству сервисы СБП продолжают захватывать рынок платежей и переводов. В текущей версии нашего мобильного приложения появилась возможность переводить через систему быстрых платежей денежные средства в бюджет. С помощью нового функционала пользователям стала доступна оплата штрафов ГИБДД, судебных задолженностей и налогов прямо в приложении, быстро и без комиссии», — отметил Максим Тамошкин, руководитель блока развития цифровых каналов и сервисов самообслуживания УБРиР.

Сведения о необходимых платежах в бюджет подгружаются из государственной информационной системы онлайн в банковское приложение. При этом платеж будет производится только после проверки и подтверждения пользователем.

Отметим, что в мобильном приложении УБРиР также круглосуточно доступны платежи, переводы, выпуск карт и другие каждодневные операции.
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