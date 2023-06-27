УБРиР предоставил клиентам возможность платежей в бюджет в мобильном приложении без комиссии

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Число операций в приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с января ...21.06.2023 УБРиР расширил возможности для оплаты покупок с помощью системы быстрых платежей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил возможность привязывать свой ...22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...25.02.2022 УБРиР: Санкции не окажут влияния на деятельность банка
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Введенные Канадой санкции в отношении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...27.08.2021 Число операций в мобильном банке УБРиР выросло с начала года на 34%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) наблюдается рост числа пользователей ...