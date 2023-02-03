Спрос на онлайн-продукты УБРиР за год вырос на 27%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Количество розничных продуктов, открытых в мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), за год увеличилось на 27%. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.
Наибольшим спросом пользовались вклады и накопительные счета. Самую высокую динамику показали кредитные карты: в феврале их заказывали через приложение в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Помимо этого, на 36% выросло количество оформленных потребительских кредитов, на 28% — дебетовых карт, на 24% — вкладов и накопительных счетов.
«Количество пользователей мобильного банка УБРиР становится все больше: за год активная база выросла на 48%. Для клиентов приложение — это цифровой офис, в котором можно оформить практически весь перечень продуктов. Мы видим, что требования клиентов к качеству электронных продуктов и уровню сервиса в цифровых каналах продолжают оставаться высокими. Поэтому мы продолжим наполнять наш мобильный банк новым функционалом», — прокомментировал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.
Среди городов первое место по использованию онлайн-банка для повседневных операций занимает Екатеринбург. Здесь доля клиентов мобильного приложения УБРиР составляет 76%. В топ-5 также вошли Челябинск, Нижний Тагил, Москва и Киров.
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