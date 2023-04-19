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Вчера, 12:44

УБРиР расширил возможности для оплаты покупок с помощью системы быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил возможность привязывать свой счет для оплаты покупок с помощью системы быстрых платежей (СБП) на интернет-площадках, включая маркетплейсы. Новый функционал появился в версии банковского приложения на операционной системе Android, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Платить через СБП можно, если магазин входит в партнерскую программу национальной системы платежных карт (НСПК). Для этого нужно зайти на его онлайн-площадку или в приложение, а затем провести покупку. Далее клиент может привязать счет для оплаты: выбрать УБРиР из списка кредитных организаций и перейти в мобильный банк для завершения операции. После этого можно оплачивать покупки в приложении магазина без дополнительного открытия мобильного банка.

«Мы предоставляем нашим клиентам актуальные решения для проведения платежей. Покупки через СБП сегодня популярны: это удобно и безопасно, список магазинов пополняется, а некоторые компании дают скидки за проведение оплаты таким образом. И если раньше для каждой покупки по СБП нужно было переходить в приложение банка, то теперь клиент может сразу купить нужный товар в приложении магазина или на сайте. Прогнозируем, что новая функция будет интересна нашим клиентам и станет одной из самых востребованных альтернатив оплате картой», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Уточним, что для отображения всех новых функций необходимо обновить приложение УБРиР.

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