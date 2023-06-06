Мобильное приложение УБРиР вошло в топ-10 рейтинга агентства Markswebb

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Мобильное банковское приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошло в топ-10 рейтинга Mobile Banking Rank от аналитического агентства Markswebb. Об этом сообщила пресс-служба УБРиР.



«В номинации «Лучший цифровой офис» приложение банка заняло девятое место. А в номинации «Ежедневный банкинг» за год УБРиР улучшил позицию и занял 8 место. Агентство отдельно подчеркнуло, что УБРиР демонстрирует один из наиболее широких наборов возможностей по подпискам на счета и их оплате», — отметили в пресс-службе финансово-кредитной организации. В рейтинге участвовали 22 крупнейших банка.



По словам управляющего директора центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Дениса Тура, приложение УБРиР уже третий год подряд удерживает лидирующие позиции в исследовании Markswebb.



«Наша команда постоянно работает над улучшением клиентского опыта в приложении, добавляя новые функции. В этом году мы дополнили приложение удобным функционалом по подпискам на получение уведомлений о новых счетах и автоматической оплате выставленных счетов, расширили возможности по управлению дебетовой картой. Запустили трансграничные переводы в ряд стран без комиссии», — рассказал Денис Тур.