Мобильное приложение УБРиР вошло в топ-10 рейтинга агентства Markswebb

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Мобильное приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стало доступно ...07.04.2023 В УБРиР количество пользователей мобильного банка увеличилось до 500 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. За I квартал 2023 года количество активных пользователей мобильного банка Уральского ...23.12.2022 Цифровые сервисы УБРиР вошли в топ-5 лучших по стране
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Мобильный банк Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вновь оказался среди ...25.04.2022 УБРиР стал лауреатом профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал лауреатом профессиональной премии ...16.12.2021 Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail ...