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УБРиР вошел в десятку лучших банков по уровню цифровой зрелости

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в десятку розничных банков по уровню цифровой зрелости. Всего в исследовании, которое проводило агентство цифрового аудита SDI360 в течение двух лет, приняло участие 60 российских финансовых организаций.

Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной компании, рейтинг составлялся по следующим критериям: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи.

Также представители банка отмечают, что во время анализа цифровой зрелости учитывались десятки разных показателей и за каждый проставлялись баллы. В блоке «Представленность в цифровой среде» оценивались сайт, мобильное приложение, социальные сети и платформы, контент-маркетинг. В «Продвижении и коммуникации» внимание было сфокусировано на трафике сайта, продвижении, репутации, коммуникации. В «Онлайн-продажах» — на работе с маркетплейсами, качестве страниц сайта, технологичности онлайн-анкет и всем, что связано с платежами. По итогам УБРиР занял 8-ю строчку.

«Помогать клиентам решать финансовые задачи быстро, понятно и незаметно — это наши основные приоритеты в развитии цифрового бизнеса. Мы постоянно изучаем клиентский путь, стараемся сделать невидимыми переключение клиента между каналами и продуктами. Для этого расширяем функционал мобильного приложения. Недавно запустили новый интернет-банк, которым удобно пользоваться на любом устройстве. Эти изменения помогают нам наращивать активную клиентскую базу. Сейчас она составляет 80%, к концу года планируем нарастить до 85%», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Отметим, что по итогам 2021 года в исследовании SDI360 УБРиР занимал 12-ю строчку.
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