Число операций в приложении УБРиР за год выросло на 60%

В УБРиР за 2022 год на 50% увеличилось число пользователей мобильного банка

В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...