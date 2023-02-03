Число операций в приложении УБРиР за год выросло на 60%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Число операций в приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с января по май выросло на 18% и на 60% — по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Самую высокую динамику показали переводы по системе быстрых платежей (СБП): плюс 43% — за пять месяцев, плюс 100% — за год. При этом переводов с карты на карту стало меньше на 12%.
Переводы по СБП — самая популярная функция у клиентов УБРиР. Следом идут переводы между счетами, переводы по свободным реквизитам, оплата услуг и переводы на карту.
Добавим, что в мобильном банке клиенты стали чаще пополнять вклады и погашать кредиты: год к году этих операций стало на 64% и 26% больше соответственно.
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