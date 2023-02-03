УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:44

Число операций в приложении УБРиР за год выросло на 60%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Число операций в приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с января по май выросло на 18% и на 60% — по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Самую высокую динамику показали переводы по системе быстрых платежей (СБП): плюс 43% — за пять месяцев, плюс 100% — за год. При этом переводов с карты на карту стало меньше на 12%.

Переводы по СБП — самая популярная функция у клиентов УБРиР. Следом идут переводы между счетами, переводы по свободным реквизитам, оплата услуг и переводы на карту.

Добавим, что в мобильном банке клиенты стали чаще пополнять вклады и погашать кредиты: год к году этих операций стало на 64% и 26% больше соответственно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2023 В УБРиР за 2022 год на 50% увеличилось число пользователей мобильного банка

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы мобильного ...

20.09.2022 В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...

25.02.2022 УБРиР: Санкции не окажут влияния на деятельность банка

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Введенные Канадой санкции в отношении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...

27.08.2021 Число операций в мобильном банке УБРиР выросло с начала года на 34%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) наблюдается рост числа пользователей ...

14.07.2017 УБРиР увеличил суточный лимит на переводы и платежи в интернет-банке

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает повышать функциональность ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (612)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18