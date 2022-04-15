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15.04.2022

Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из сервиса App Store

УрБК, Москва, 15.04.2022. Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из магазина App Store, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».

Данное решение связано с введением санкций в отношении кредитно-финансовой организации.

Отмечается, что мобильное приложение «Альфа-Банка» в сервисе Google Play пока доступно.

Ранее стало известно, что приложение СберБанк Онлайн удалили из Google Play и App Store.

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