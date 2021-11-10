В УрФО для достижения коллективного иммунитета нужно привить от коронавируса еще 1,2 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) для получения коллективного иммунитета от COVID-19 требуется привить еще 1,2 млн человек. Речь идет о достижении доли взрослого вакцинированного (и переболевшего) населения в 80%. Об этом на пресс-конференции рассказал уральский полпред Владимир Якушев.



«Нам в этом направлении еще предстоит сделать достаточно большую работу. Если говорить о количестве вакцинированных, нам для достижения таких показателей в Уральском федеральном округе еще необходимо привить порядка 1,2 млн человек», — сообщил он.



Отметим, что в настоящий момент показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются. В начале недели число новых случаев составило 653 и каждый день падало. Сегодня, 17 декабря, было зафиксировано 629 новых случаев COVID-19.