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В Свердловской области выявлено 629 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 190 тыс. 617 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 32 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 989. За сутки из больниц выписан 431 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 164 тыс. 666 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 27 тыс. 743 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 159 тыс. 389 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 080 летальных случаев (всего 295 тыс. 104), выздоровели 37 тыс. 437 человек (всего 8 млн 914 тыс. 225).

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