В Свердловской области выявлено 653 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 188 тыс. 078 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 35 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 861. За сутки из больниц выписано 447 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 162 тыс. 919 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 29 тыс. 558 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 046 тыс. 454 человека. За сутки зафиксирован 1 тыс. 121 летальный случай (всего 290 тыс. 604), выздоровел 28 тыс. 561 человек (всего 8 млн 769 тыс. 916).