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Полпред Владимир Якушев призвал активизировать развитие туротрасли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Полпред президента РФ Владимир Якушев рекомендовал регионам УрФО активизировать развитие туристической инфраструктуры, а также заняться подготовкой специалистов сферы туризма. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства.

По оценке Росстата, за год турпоток в регионы УрФО вырос на 20% (год к году) по числу поездок и по количеству людей, которые проживали в гостиницах, отелях и хостелах.

«Работа по созданию системы подготовки специалистов для отрасли идет. Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьезным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту «Профессионалитет», — заявил В. Якушев.

В Свердловской области по федеральному проекту «Профессионалитет» в сентябре заработали два образовательных кластера на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума и Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар». Еще один кластер открылся в Ямало-Ненецком автономном округе на базе Ямальского многопрофильного колледжа, куда вошли три колледжа и 17 партнеров из туристской индустрии.
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