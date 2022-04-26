Полпред Владимир Якушев призвал активизировать развитие туротрасли в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены на продукты в Уральском федеральном округе (УрФО) стабилизировались, а ажиотажный ...31.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о необходимости снизить административное давление на бизнес
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...12.11.2020 Полпред президента РФ в УрФО попросил губернаторов не «перегибать» с ограничительными мерами
Новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев попросил губернаторов не «перегибать» с ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в ...