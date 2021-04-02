Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail Finance Awards 2021 за мобильное приложение. Банк получил награду в номинации за достижения по повышению «уровня клиентского счастья», сообщает пресс-служба финансовой организации.



Специалисты УБРиР в этом году сосредоточили усилия на улучшении мобильного приложения для смартфонов. За год в мобильном банке было внедрено почти 200 продуктовых и операционных улучшений. Это в 10 раз больше, чем в 2020 году. Благодаря этому активная база пользователей с начала года выросла более чем на 30%.





Фото предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития



«Для нас важно, что эксперты рынка высоко оценили наш профессионализм и работу над приложением, в которую мы вложили много сил. Мы опирались на обратную связь от клиентов, и это стало основным драйвером улучшений мобильного банка. То, что нас отметили специальной премией, подтверждает, что мы на правильном пути», — подчеркнул управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.