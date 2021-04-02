УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:05

Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail Finance Awards 2021 за мобильное приложение. Банк получил награду в номинации за достижения по повышению «уровня клиентского счастья», сообщает пресс-служба финансовой организации.

Специалисты УБРиР в этом году сосредоточили усилия на улучшении мобильного приложения для смартфонов. За год в мобильном банке было внедрено почти 200 продуктовых и операционных улучшений. Это в 10 раз больше, чем в 2020 году. Благодаря этому активная база пользователей с начала года выросла более чем на 30%.

Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021
Фото предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития

«Для нас важно, что эксперты рынка высоко оценили наш профессионализм и работу над приложением, в которую мы вложили много сил. Мы опирались на обратную связь от клиентов, и это стало основным драйвером улучшений мобильного банка. То, что нас отметили специальной премией, подтверждает, что мы на правильном пути», — подчеркнул управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.04.2021 Чистая прибыль УБРиР в прошлом году выросла на 57%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года чистая прибыль Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) по ...

11.02.2021 Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка УБРиР за год выросло на 29%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка Уральского банка ...

16.12.2019 УБРиР стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем премии RETAIL FINANCE ...

18.04.2019 УБРиР получил три топовых награды международной премии СХ World Awards за лучший клиентский опыт

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал обладателем трех призов СХ World ...

26.01.2018 Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов17.11.2021Возвращение в зону эвакуации19.11.2021Пугающая закредитованность17.11.2021Хозяйство после ЧС18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы
Архив новостей
Декабрь 2021 (405)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18