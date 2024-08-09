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УБРиР получил награду за лучший курс по финансовой грамотности из шести модулей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду «Цивилизация» за лучший курс по финансовой грамотности из шести модулей. Награждение прошло в рамках XVIII ежегодной премии Retail Finance Awards в Москве, сообщает пресс-служба банка.

Традиционно в конкурсе участвовали представители финансовых учреждений, которые работают с розничным финансовым рынком. Отбор заявок для премии Retail Finance Awards провели в два этапа. На первом этапе конкурсантов отбирали через голосование жюри. На втором этапе проекты рассматривали участники конференции «Кредитование и риски в розничном банке» и форума «Retail Finance Forum. Игры разума». Таким образом, в шорт-лист премии вошел 61 проект. Позже редакция журнала назвала победителей конкурса.

Как сообщили в пресс-службе УБРиР, образовательный курс «Кошелек и жизнь» поможет слушателям развить навыки контроля финансов и планирования бюджета. Программа содержит шесть модулей. В них изложена информация о постановке финансовых целей, использовании инвестиционных инструментов. Кроме того, эксперты расскажут, как сохранить сбережения от аферистов и научить детей пользоваться деньгами.

«Курс уже был отмечен в этом году премией «Лучшие социальные проекты России», награда от Retail Finance — еще одно доказательство качества и востребованности нашего образовательного продукта. Спасибо экспертам за оценку, а коллегам из команды проекта — за вовлеченность и профессионализм!», — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.
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