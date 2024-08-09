УБРиР получил награду за лучший курс по финансовой грамотности из шести модулей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в номинации «Лучший ...18.06.2024 УБРиР стал лауреатом XII премии «Лучшие социальные проекты России»
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Курс об управлении личными финансами «Кошелек и жизнь», разработанный Уральским банком ...20.12.2022 УБРиР стал победителем финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Лучший социальный ...16.12.2021 Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail ...16.12.2019 УБРиР стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка»
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем премии RETAIL FINANCE ...