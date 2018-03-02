Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на отделение банка «Хоум кредит» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после нападения на отделение банка «Хоум кредит» по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Вооруженный разбой». Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Согласно данной статье, обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что во вторник, 14 декабря, вооруженный мужчина совершил нападение на филиал банка «Хоум кредит». По данным полиции, грабитель угрожал предметом, походим на пистолет-ракетницу.
«Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства», — рассказал В. Горелых.
Таким образом мужчина присвоил около 9 млн руб., 6 тыс. долл. США и 2 тыс. евро, в совокупности — около 10 млн руб.
По данным полиции, никто из сотрудников банка не пострадал, но грабитель стрелял в дверь, за которой находились люди.
На место происшествия выезжали криминалисты и кинолог, установившая, в каком направлении скрылся налетчик. В настоящий момент полицейские изъяли вещдоки, а также работают над составлением субъективного портрета нападавшего. Кроме того, отрабатываются на причастность к разбойному нападению граждане, склонные к подобной противоправной деятельности, сообщил В. Горелых.
Фото предоставлены Валерием Горелых
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Вечером 14 декабря мужчина с пистолетом совершил нападение на банковское отделение на ...02.03.2018 В Екатеринбурге полиция задержала мужчину при попытке ограбления «Промсвязьбанка»
В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, совершившего нападение на офис «Промсвязьбанка» на улице 8 Марта. Как ...02.03.2018 В Екатеринбурге полиция задержала мужчину при попытке ограбления «Промсвязьбанка»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2018. В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, совершившего нападение на офис ...28.10.2015 В Екатеринбурге неизвестный совершил нападение на отделения «Бинбанка» и «Хоум Кредита»
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. В Екатеринбурге неизвестный вечером 27 октября совершил нападение на отделения ...20.01.2015 Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в ...