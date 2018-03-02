Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на отделение банка «Хоум кредит» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после нападения на отделение банка «Хоум кредит» по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Вооруженный разбой». Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Согласно данной статье, обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.







Напомним, что во вторник, 14 декабря, вооруженный мужчина совершил нападение на филиал банка «Хоум кредит». По данным полиции, грабитель угрожал предметом, походим на пистолет-ракетницу.



«Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства», — рассказал В. Горелых.



Таким образом мужчина присвоил около 9 млн руб., 6 тыс. долл. США и 2 тыс. евро, в совокупности — около 10 млн руб.







По данным полиции, никто из сотрудников банка не пострадал, но грабитель стрелял в дверь, за которой находились люди.



На место происшествия выезжали криминалисты и кинолог, установившая, в каком направлении скрылся налетчик. В настоящий момент полицейские изъяли вещдоки, а также работают над составлением субъективного портрета нападавшего. Кроме того, отрабатываются на причастность к разбойному нападению граждане, склонные к подобной противоправной деятельности, сообщил В. Горелых.



Фото предоставлены Валерием Горелых