В Екатеринбурге вооруженный грабитель похитил из банка 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Вечером 14 декабря мужчина с пистолетом совершил нападение на банковское отделение на улице Декабристов в Октябрьском районе Екатеринбурга. По некоторым данным, нападению подвергся филиал банка «Хоум кредит».



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавший похитил около 10 млн руб. и скрылся.



«Тревожный сигнал о данном ЧП в дежурную часть ОП № 7 поступил в 19.05 (17.05 мск) от сотрудников ЧОП «Варяг», который по договору обслуживает это финансовое учреждение. Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало», — рассказал В. Горелых.



Грабителю на вид около 50 лет, рост — 180-185 см. Он был одет в длинную черную куртку с капюшоном, а лицо прятал под синей кофтой.



В настоящий момент сотрудники уголовного розыска опрашивают очевидцев, анализируют данные с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также проверяют причастность к произошедшему ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии.



В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, сообщил В. Горелых. Скорее всего, это будет статья 162 УК РФ «Вооруженный разбой». По ней предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.



Граждан, владеющих информацией о личности нападавшего или знающих другие подробности ограбления, просят звонить по полицейскому телефону доверия 8(343)358-71-61.