В Екатеринбурге вооруженный злоумышленник похитил в отделении «Металлинвестбанка» около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после нападения на отделение банка «Хоум ...28.10.2015 В Екатеринбурге неизвестный совершил нападение на отделения «Бинбанка» и «Хоум Кредита»
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. В Екатеринбурге неизвестный вечером 27 октября совершил нападение на отделения ...29.01.2015 Офис банка «Открытие» в Екатеринбурге подвергся вооруженному нападению
В Екатеринбурге совершено вооруженное нападение на офис банка «Открытие», сообщили УрБК в пресс-группе УМВД по ...29.01.2015 В Екатеринбурге совершено вооруженное нападение на офис банка «Открытие»
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. В Екатеринбурге совершено вооруженное нападение на офис банка «Открытие», сообщили УрБК ...20.01.2015 Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в ...