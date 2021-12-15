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В Екатеринбурге вооруженный злоумышленник похитил в отделении «Металлинвестбанка» около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге вечером 7 февраля вооруженный неизвестный похитил в отделении «Металлинвестбанка» около 1 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что силовики экстренно прибыли на улицу Малышева, 75, где находится отделение финансово-кредитной организации, и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. По предварительным данным, сотрудники банка не пострадали.

«На финансовое учреждение незадолго до его закрытия было совершено вооруженное нападение с предметом, похожим на пистолет. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства регионального главка МВД», — рассказал Валерий Горелых.

По факту вооруженного разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело.
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