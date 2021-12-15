В Екатеринбурге вооруженный злоумышленник похитил в отделении «Металлинвестбанка» около 1 млн рублей

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УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. В Екатеринбурге неизвестный вечером 27 октября совершил нападение на отделения ...

Офис банка «Открытие» в Екатеринбурге подвергся вооруженному нападению

В Екатеринбурге совершено вооруженное нападение на офис банка «Открытие», сообщили УрБК в пресс-группе УМВД по ...

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления банка «Хоум кредит» в ...