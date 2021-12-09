ЦБ отмечает замедление темпов роста числа частных инвесторов на фондовом рынке

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Темпы роста числа частных инвесторов на российском фондовом рынке заметно снизились. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», который подготовили аналитики Банка России.
«Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании продолжает замедляться после периода бурного роста, который привел к открытию счетов у пятой части экономически активного населения. При этом почти две трети этих счетов пустые», — говорится в сообщении.
В III квартале 2021 года число клиентов на брокерском обслуживании в РФ увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим кварталом (во II квартале — на 17%). Общее количество инвесторов-физлиц достигло 17,1 млн человек.
Ранее стало известно, что Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...24.09.2021 Брокерские счета открыли почти 480 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. На конец I полугодия 2021 года брокерские счета открыли почти 480 тыс. жителей Среднего ...07.09.2021 Свердловчане открыли 143 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...15.01.2021 Активы физлиц на брокерском обслуживании в РФ достигли 6,7 трлн рублей
УрБК, Москва, 15.01.2021. Активы физических лиц на брокерском обслуживании в РФ с января по сентябрь 2020 года выросли ...24.08.2020 Во II квартале 2020 года на фондовый рынок РФ пришли 970 тыс. новых инвесторов
УрБК, Москва, 24.08.2020. Во II квартале 2020 года количество новых клиентов-физлиц на брокерском обслуживании в РФ ...