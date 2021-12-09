ЦБ отмечает замедление темпов роста числа частных инвесторов на фондовом рынке

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Темпы роста числа частных инвесторов на российском фондовом рынке заметно снизились. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», который подготовили аналитики Банка России.



«Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании продолжает замедляться после периода бурного роста, который привел к открытию счетов у пятой части экономически активного населения. При этом почти две трети этих счетов пустые», — говорится в сообщении.



В III квартале 2021 года число клиентов на брокерском обслуживании в РФ увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим кварталом (во II квартале — на 17%). Общее количество инвесторов-физлиц достигло 17,1 млн человек.



Ранее стало известно, что Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).