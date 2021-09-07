Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), говорится на сайте Мосбиржи.



Всего в России зарегистрированы 4,7 млн ИИС. В топ-5 регионов по этому показателю входят Москва (511,6 тыс.), Московская область (289 тыс.), Санкт-Петербург (221,1 тыс.), Свердловская область (154,7 тыс. счетов) и Башкортостан (150,9 тыс. счетов).



Общее число брокерских счетов на Мосбирже в ноябре увеличилось на 1,6 млн, до 26,5 млн. В настоящее время доступ на биржевые рынки имеют 16,2 млн физлиц.