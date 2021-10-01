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Вчера, 09:23

В Свердловской области вступает в силу постановление об обязательной вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Сегодня, 5 октября 2021 года, вступает в силу постановление главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в регионе. Речь идет о сотрудниках сфер услуг и образования, а также государственных муниципальных служащих, работниках органов власти и местного самоуправления.

В документе сказано, что Д. Козловских оценивает эпидемиологическую ситуацию на Среднем Урале как неблагополучную. В настоящий момент в регионе фиксируется рост заболеваемости. В постановлении также отмечается, что чаще всех болеют трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В 32,4% случаев — работающие граждане. 61,1% заболевших регулярно посещает общественные места или пользуется транспортом.

В 1,5 раза превышен среднеобластной показатель заболеваемости в 10 муниципалитетах, в два раза и более — в семи.

Так, 4 октября в Свердловской области было зарегистрировано 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 141 тыс. 070 человек, а умерших — 6 тыс. 461.

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