Закодированная вакцинация

Власти Свердловской области в конце прошлой недели ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан: сотрудников сфер услуг и образования, а также государственных муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Документ вступает в силу завтра, 5 октября. В тот же день, 1 октября, губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram анонсировал создание в регионе зон, свободных от COVID-19. Позже эту информацию подтвердил его заместитель Павел Креков.



«Речь идет о том, что мы будем создавать в основной части наших учреждений зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодами, либо переболевшие, что тоже подтверждено QR-кодами», — рассказал замгубернатора на брифинге в Екатеринбурге.



Ограничение коснется таких общественных мест, как театры, общепит, спортивные объекты, музеи. Требования к наличию иммунной защиты П. Креков объяснил тем, что это более надежная мера, чем ПЦР-тестирование перед мероприятием. Последнее говорит только о том, что болезнь не обнаружена, первое — что человек защищен и не опасен для окружающих.



Оба нововведения затрагивают сферу общественного питания, а эксперимент с введением QR-кодов уже был реализован в Москве этим летом. Причем тогда Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области выступила с обращением к губернатору Евгению Куйвашеву, где просила не повторять подобное. Они аргументировали это тем, что в столице все закончилось серьезными потерями выручки для ресторанов. Мнение представителей организации осталось прежним.



«Что касается QR-кода, это, конечно, история более тревожная для сферы общественного питания. И она вызвала озабоченность практически у всех, кто работает в сфере гостеприимства, поскольку есть уже печальный московский летний опыт, когда выручка заведений после введения этих требований упала на 80-90%. По факту это будет означать локдаун для отрасли», — рассказал УрБК вице-президент Ассоциации Олег Пономарев.



С тем, что для общепита QR-коды могут привести к снижению выручки, согласились ресторатор Олег Ананьев и управляющая семейством заведений DUO Евгения Портнягина. Поскольку в залах людей убавится, Е. Портнягина сообщила, что планирует компенсировать потери за счет самовывоза и доставки, поскольку ее заведения ориентированы и на такой формат работы.



«Полагаем, что это (введение QR-кодов — прим. ред.) будет очень временная мера, которая быстро закончится, потому что особо целесообразной она не выглядит. Гости и все люди в целом встречаются в большом количестве и на других площадках, кроме ресторанов», — рассудила управляющая.



Отметим, что в самой Москве система QR-кодов проработала меньше месяца — с 28 июня по 19 июля. Ее отмену официально объяснили хорошей динамикой вакцинации, в том числе в сфере гостеприимства. В Екатеринбурге для борьбы с COVID-19 пытались ввести обязательную установку перегородок в залах кафе и ресторанов, но эта мера тоже продержалась недолго.



Тем не менее в Ассоциации кулинаров и рестораторов направили письмо в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей по Свердловской области. В письме представители отрасли просят учесть убытки, которые понесет общепит после введения QR-кодов.



«Если будут все-таки приниматься какие-то решения, мы предложили предусмотреть субсидии для поддержания отрасли. Поскольку после прошлогоднего локдауна отрасль еще до конца не оправилась, все те долги, которые возникли, предприятия общепита оплачивают или с рассрочкой, или на иных условиях. Но если повторно будет такое катастрофическое снижение по выручке, то я не знаю, как отрасль переживет фактически второй локдаун», — уточнил О. Пономарев.



В этом же письме рестораторы попросили разъяснить некоторые пункты постановления об обязательной вакцинации. Представителей Ассоциации волнуют вопросы, как быть с сотрудниками, имеющими медотвод, и с иностранными сотрудниками, которым пока отказывают в прививках. В остальном О. Пономарев и другие собеседники УрБК отнеслись к новости об обязательной вакцинации сотрудников спокойно — у всех них и так привито большинство работников.



«Какое может быть отношение? Только положительное, как у гражданина. Я же не антиковидник — все правильно делают. Что делать, если растет заболеваемость? Какие-то надо шаги предпринимать. По-моему, это единственные понятные обывателю меры», — прокомментировал О. Ананьев.



Таким образом, введение обязательной вакцинации для сотрудников общепита мало что изменит в работе сферы. Ее представители и так были всегда под пристальным вниманием, поэтому процент вакцинации работников высокий. Если какие-то проблемы и возникнут, то скорее организационные или бюрократические.



Подробности о том, как будет выглядеть в Свердловской области создание «бесковидных» зон, станут известны на этой неделе, когда будут разъяснены все детали нововведений.