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04.10.2021

В Свердловской области выявлено 534 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 октября 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 141 тыс. 070 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 43 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 461. За сутки из больниц выписан 441 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 129 тыс. 879 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 25 тыс. 781 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 612 тыс. 317 человек. За сутки зафиксировано 883 летальных случая (всего 210 тыс. 801), выздоровели 14 тыс. 526 человек (всего 6 млн 740 тыс. 491).

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