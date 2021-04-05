Первоуральский авторемонтный завод погасил задолженность по зарплате в сумме 2,9 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» полностью рассчитался с долгами по зарплате на сумму 2,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Задолженность по выплате заработной платы работникам руководство авторемонтного завода накопило за период с января по февраль 2021 года. Нарушения в деятельности предприятия были выявлены во время прокурорской проверки соблюдения трудового законодательства.



«С целью восстановления трудовых прав сотрудников завода прокурор Первоуральска направил в суд 60 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые суд удовлетворил в полном объеме», — сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщал УрБК, ранее руководство авторемонтного завода частично погасило задолженность на сумму свыше 1,5 млн руб., накануне руководство предприятия выплатило работникам еще более 1,4 млн руб. задолженности по зарплате.



За нарушения, предусмотренные частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», генеральный директор ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тыс. руб., уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.