Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам более 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Первоуральске после вмешательства прокуратуры авторемонтный завод частично погасил задолженность по выплате зарплаты работникам на сумму свыше 1,5 млн руб.
Нарушения в деятельности ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» были выявлены во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В частности, надзорное ведомство установило, что на авторемонтном предприятии за период с января по февраль 2021 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 2,9 млн руб.
Для восстановления трудовых прав работников предприятия прокурор Первоуральска направил в суд 60 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые удовлетворены судом в полном объеме.
«Генеральному директору авторемонтного завода внесено представление об устранении нарушений закона, также в отношении него возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». По результатам принятых прокуратурой Первоуральска мер предприятие частично погасило задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 1,5 млн руб.», — сообщает пресс-служба ведомства.
Погашение оставшейся суммы задолженности перед работниками авторемонтного завода находится на контроле прокуратуры.
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