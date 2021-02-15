Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам более 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Первоуральске после вмешательства прокуратуры авторемонтный завод частично погасил задолженность по выплате зарплаты работникам на сумму свыше 1,5 млн руб.



Нарушения в деятельности ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» были выявлены во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В частности, надзорное ведомство установило, что на авторемонтном предприятии за период с января по февраль 2021 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 2,9 млн руб.



Для восстановления трудовых прав работников предприятия прокурор Первоуральска направил в суд 60 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые удовлетворены судом в полном объеме.



«Генеральному директору авторемонтного завода внесено представление об устранении нарушений закона, также в отношении него возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». По результатам принятых прокуратурой Первоуральска мер предприятие частично погасило задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 1,5 млн руб.», — сообщает пресс-служба ведомства.



Погашение оставшейся суммы задолженности перед работниками авторемонтного завода находится на контроле прокуратуры.



Как сообщал УрБК, ранее органы прокуратуры помогли добиться выплаты зарплаты в сумме более 2,7 млн руб. 53 работникам кирпичного завода в Кушве