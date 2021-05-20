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Первоуральский авторемонтный завод накопил задолженность по зарплате в размере 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. Первоуральский авторемонтный завод накопил задолженность по зарплате перед 17 сотрудниками в размере 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство внесло директору завода представление, а также возбудило в отношении указанного юридического лица административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками завода погашена в полном объеме с начислением компенсации за несвоевременную выплату.
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