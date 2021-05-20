Первоуральский авторемонтный завод накопил задолженность по зарплате в размере 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» полностью рассчитался с долгами по зарплате на ...01.04.2021 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам более 2,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Первоуральске после вмешательства прокуратуры авторемонтный завод частично погасил ...10.12.2020 Завод Златоустовских металлоконструкций после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 315 сотрудниками
УрБК, Челябинск, 10.12.2020. После вмешательства прокуратуры ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» погасило ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...07.12.2018 В Свердловской области долг по зарплате перед работниками авторемонтного завода составил 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. По данным проверки в ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» перед 83 работниками ...