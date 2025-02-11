В Реже щебеночный завод накопил задолженность по зарплате перед 195 работниками

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий установила, ...12.12.2024 Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...26.09.2024 Первоуральский авторемонтный завод накопил задолженность по зарплате в размере 1,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. Первоуральский авторемонтный завод накопил задолженность по зарплате перед 17 ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...07.09.2020 Нижнетуринский машзавод «Вента» накопил долги по зарплате перед 63 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2020. В Нижней Туре после вмешательства прокуратуры ОАО «Нижнетуринский машиностроительный ...