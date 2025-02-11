В Реже щебеночный завод накопил задолженность по зарплате перед 195 работниками

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Реже АО «Щебеночный завод» после вмешательства прокуратуры погасил многомиллионный зарплатный долг перед 195 сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уточняется, что на момент проверки (февраль 2025 года) задолженность составляла более 7,6 млн руб.



Прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководителю предприятия. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».



После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. Также им выплатили денежную компенсацию за задержку зарплаты на общую сумму более 61 тыс. руб.