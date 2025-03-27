В Екатеринбурге погашен зарплатный долг перед 239 работниками строительной организации на сумму свыше 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по выплате заработной платы перед 239 работниками строительной организации ООО «МеталлСтройИнжиниринг» на сумму свыше 8,5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Уточняется, что этот долг образовался в период за апрель и май 2025 года.



«В целях восстановления прав заявителей прокуратура генеральному директору организации внесла представление об устранении нарушений, а также в отношении руководителя организации возбудила дела об административных правонарушениях по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы или иных выплат), по результатам рассмотрения которых он оштрафован на общую сумму 24 тыс. руб.»,—рассказали в пресс-службе.



Там также уточнили, что работникам была перечислена компенсация за задержку зарплатных выплат.