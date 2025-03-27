В Екатеринбурге погашен зарплатный долг перед 239 работниками строительной организации на сумму свыше 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Реже АО «Щебеночный завод» после вмешательства прокуратуры погасил многомиллионный ...12.12.2024 Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...23.07.2024 В Екатеринбурге компания ЭСК «Энергомост» после прокурорской проверки погасила зарплатный долг перед сотрудниками на сумму 80,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового ...08.07.2020 На Мариинском прииске работникам два месяца не выплачивали зарплату
В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО ...