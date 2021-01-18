Более 2,7 млн рублей выплатили работникам кирпичного завода в Кушве после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Кушве руководство кирпичного завода задолжало 53 работникам предприятия зарплату в сумме более 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При проверке требований трудового законодательства надзорное ведомство установило, что руководство местного кирпичного завода не выплатило работникам зарплату за ноябрь 2020 года.
Прокуратура направила в суд 53 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые суд удовлетворил. За допущенные нарушения трудового законодательства ООО «Кушвинский кирпичный завод» и его директор привлечены к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» с назначением штрафов в размере 30 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.
«Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Также работникам начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату зарплаты», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как ранее сообщал УрБК, органы прокуратуры помогли добиться выплаты зарплаты в сумме более 7 млн руб. работникам строительной компании «Русград» в Екатеринбурге.
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