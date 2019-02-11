В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры компания «Гипатрон» выплатила задолженность по зарплате на сумму свыше 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Красноуфимская межрайонная прокуратура Свердловской области в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности ОАО «Гипатрон» установила, что предприятие не выплатило заработную плату 45 бывшим работникам. Задолженность составила 3 млн 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Стало известно, что сотрудники компании не получали зарплату с февраля по июль 2017 года, а в октябре того же года предприятие стало банкротом. В результате прокуратура постановила устранить нарушения требования законодательства по оплате труда. В отношении директора учреждения возбуждено административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».



Также были обнаружены нарушения процедур о банкротстве в деятельности управляющего, так как новому конкурсному управляющему не передали кадровые и бухгалтерские документы ОАО «Гипатрон». Помимо этого, конкурсный управляющий привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего».



В настоящее время задолженность по выплате заработной платы перед бывшими работниками предприятия погашена в полном объеме.