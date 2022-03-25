Завод «Урализолятор» после вмешательства прокуратуры погасил долг по зарплате в размере 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Птицефабрика в Артемовском после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по ...19.11.2021 Руководитель МУП ЖКХ Ачитского городского округа оштрафован за задержку зарплаты в размере 2,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. В Ачитском районе руководитель предприятия ЖКХ задолжал своим работникам зарплату на ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...11.02.2019 В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по ...21.07.2017 Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге АО «Уралэлектротяжмаш» погасило задолженность по зарплате перед ...