Завод «Урализолятор» после вмешательства прокуратуры погасил долг по зарплате в размере 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Камышловская межрайонная прокуратура добилась от ООО «Камышловский завод «Урализолятор» погашения зарплатной задолженности в размере 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Предприятие накопило задолженность перед 157 работниками за период с декабря 2023 по апрель 2024 года.



Директору было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также в отношении него были возбуждены административные дела по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, в том числе лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». По одному из административных дел руководитель был оштрафован на 10 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена в полном объеме.