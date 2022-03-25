УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

Завод «Урализолятор» после вмешательства прокуратуры погасил долг по зарплате в размере 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Камышловская межрайонная прокуратура добилась от ООО «Камышловский завод «Урализолятор» погашения зарплатной задолженности в размере 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предприятие накопило задолженность перед 157 работниками за период с декабря 2023 по апрель 2024 года.

Директору было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также в отношении него были возбуждены административные дела по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, в том числе лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». По одному из административных дел руководитель был оштрафован на 10 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена в полном объеме.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2022 Птицефабрика «Артемовская» погасила перед работниками долг по зарплате в размере более 4,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Птицефабрика в Артемовском после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по ...

19.11.2021 Руководитель МУП ЖКХ Ачитского городского округа оштрафован за задержку зарплаты в размере 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. В Ачитском районе руководитель предприятия ЖКХ задолжал своим работникам зарплату на ...

19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...

11.02.2019 В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по ...

21.07.2017 Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге АО «Уралэлектротяжмаш» погасило задолженность по зарплате перед ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (363)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18