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Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная». На модернизацию энергообъекта будет направлено 3,4 млрд руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Отметим, что линия электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная» обеспечивает электричеством юго-запад Свердловской области и перетоки мощности с Пермским краем. Специалисты планируют установить свыше 200 новых стальных опор, которые отличаются устойчивостью к температурным перепадам. Максимальная высота изделий составит 48 м.

На реконструируемом участке энергетики смонтируют провод нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Защищать ЛЭП от прямых ударов молний будет стальной трос, плакированный алюминием. Кроме того, на этом фрагменте энергетического объекта будет установлено более 8 тыс. изоляторов из закаленного стекла.
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