Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установят 2,3 тыс. новых изоляторов на ЛЭП ...12.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала улучшили энергоснабжение северных территорий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...20.02.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала заменят в Свердловской области более 86 км грозотроса на 11 линиях электропередачи
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году заменят в Свердловской области ...19.12.2022 «Россети» обновили питающую производства Магнитогорского металлургического комбината ЛЭП 220 кВ
УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» обновили 1,4 тыс. изоляторов на воздушной ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...