Суд обязал авторемонтный завод в Первоуральске погасить долги по зарплатам на 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Первоуральский городской суд по требованию прокуратуры взыскал с АО «Первоуральский авторемонтный завод» в пользу 17 сотрудников предприятия задолженности по зарплатам в общем объеме свыше 1,2 млн руб., образовавшиеся в декабре 2023 года и январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Первоуральский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав в пользу работников предприятия свыше 1,2 млн руб. После вмешательства прокуратуры предприятием частично погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 805 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Прокуратура держит под контролем процесс выплаты предприятием оставшейся части зарплатной задолженности.