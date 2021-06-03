Суд обязал авторемонтный завод в Первоуральске погасить долги по зарплатам на 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. По требованию прокуратуры конкурсный управляющий признанного несостоятельным ОАО «Завод ...20.05.2021 Первоуральский авторемонтный завод погасил задолженность по зарплате в сумме 2,9 млн рублей после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» полностью рассчитался с долгами по зарплате на ...01.04.2021 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам более 2,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Первоуральске после вмешательства прокуратуры авторемонтный завод частично погасил ...15.04.2020 Прокуратура обязала Первоуральский хлебокомбинат погасить долги по заработной плате на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. Прокуратура города Первоуральска провела проверку по факту неисполнения трудового ...13.04.2020 Прокуратура возбудила дело в отношении СХПК «Первоуральский» за долги по заработной плате в размере более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. В Первоуральске после вмешательства городской прокуратуры работникам ...