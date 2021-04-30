Госдума приняла закон о защите неквалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 19.05.2021. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите неквалифицированных инвесторов, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.



«Закон наделяет Банк России полномочиями ограничивать заключение договоров и сделок финансовыми организациями с физическими лицами, если по ним неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная или недостоверная информация. Также ограничение будет распространяться на случаи, когда совершались сделки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов», — говорится в сообщении.



В случае таких нарушений Банк России будет вправе возложить на финансовую организацию обязанность по возврату приобретенных продуктов.



Напомним, что к концу I квартала жители Свердловской области открыли 128 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По этому показателю регион занимает четвертое место в РФ.



За последний год число открытых свердловчанами ИИС удвоилось.



«Причина роста популярности ИИС в том, что они дают шанс получить доход выше, чем по банковским вкладам. Но при всех своих плюсах ИИС — рискованный инструмент, который не защищен государственной системой страхования вкладов. Поэтому инвестору важно понимать главный закон рынка: чем выше доходность, тем выше риск, и принимать решения об инвестировании максимально осознанно», — отмечала заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.