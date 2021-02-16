Свердловчане открыли 128 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. К концу I квартала жители Свердловской области открыли 128 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По этому показателю регион занимает четвертое место в РФ, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



За последний год число открытых свердловчанами ИИС удвоилось.



«Причина роста популярности ИИС в том, что они дают шанс получить доход выше, чем по банковским вкладам. Но при всех своих плюсах ИИС — рискованный инструмент, который не защищен государственной системой страхования вкладов. Поэтому инвестору важно понимать главный закон рынка: чем выше доходность, тем выше риск, и принимать решения об инвестировании максимально осознанно», — отмечает замначальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.



Ранее стало известно, что в 2020 году жители Среднего Урала инвестировали на фондовый рынок (через доверительное управление и брокерские счета) почти 200 млн руб.