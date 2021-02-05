УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:04

Свердловчане инвестировали на фондовый рынок почти 200 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. На 1 января 2021 года общий объем средств, которые жители Свердловской области инвестировали через доверительное управление и брокерские счета, составил 199 млрд руб. Об этом сегодня рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания.

«Число открытых на Среднем Урале индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за год выросло в два раза», — заявил Р. Марданов.

Если в начале 2020 года в регионе было открыто 55 тыс. ИИС, то сейчас — уже 115 тыс.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.02.2021 Уральское ГУ Банка России: Ставки по кредитам за год снизились на 2 процентных пункта

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Ставки по кредитам как населению, так и бизнесу в РФ за год снизились в среднем на 2 ...

14.01.2021 Объем выдачи ипотеки на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов ...

08.10.2020 В Свердловской области открыто более 7 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. В августе 2020 года в Уральском федеральном округе (УрФО) открыто около 4 тыс. ...

05.03.2020 По итогам 2019 года портфель кредитов МСБ в Свердловской области вырос на 12,5%

Общая кредитная задолженность юридических лиц в Свердловской области по итогам 2019 года достигла 1 трлн руб., при этом ...

05.03.2020 По итогам 2019 года портфель кредитов МСБ в Свердловской области вырос на 12,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2020. Общая кредитная задолженность юридических лиц в Свердловской области по итогам 2019 ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (398)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18