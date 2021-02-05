Свердловчане инвестировали на фондовый рынок почти 200 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. На 1 января 2021 года общий объем средств, которые жители Свердловской области инвестировали через доверительное управление и брокерские счета, составил 199 млрд руб. Об этом сегодня рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания.



«Число открытых на Среднем Урале индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за год выросло в два раза», — заявил Р. Марданов.



Если в начале 2020 года в регионе было открыто 55 тыс. ИИС, то сейчас — уже 115 тыс.