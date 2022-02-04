Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству частных инвесторов на Мосбирже

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Свердловская область вошла в топ регионов по количеству открытых населением ...

Жители Свердловской области открыли на Мосбирже 98 тыс. инвестиционных счетов

Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов на Мосбирже

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. По итогам июля 2020 года частные инвесторы Свердловской области открыли на Мосбирже 84 ...