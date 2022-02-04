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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству частных инвесторов на Мосбирже

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Свердловская область замкнула пятерку регионов — лидеров по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), сообщает пресс-служба биржи.

Регионом — лидером по количеству физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, является Москва (2,68 млн человек), за ней идут Московская область (1,77 млн), Санкт-Петербург (1,34 млн), Краснодарский край (1,2 млн) и Свердловская область (1,05 млн).

По количеству индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) Свердловская область (193,6 тыс. счетов) обогнала Краснодарский край (186,4 тыс.). А первая тройка регионов-лидеров осталась прежней.

В целом количество физлиц, имеющих брокерские счета на MOEX, в марте 2024 года составило не менее 31,1 млн человек.

«Ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%», — говорится в сообщении.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на бирже составил 82,2 млрд руб. за тот же период, что в 2,1 раза больше уровня марта 2023 года. Количество ИИС составило 5,8 млн (+13,8 тыс. за март 2024 года). Оборот по ИИС в марте этого года составил 221,8 млрд руб., на 23% больше уровня марта 2023 года.
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