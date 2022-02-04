Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству частных инвесторов на Мосбирже

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...15.10.2020 Жители Свердловской области открыли на Мосбирже 98 тыс. инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Свердловская область вошла в топ регионов по количеству открытых населением ...10.09.2020 Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов на Мосбирже
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. По итогам июля 2020 года частные инвесторы Свердловской области открыли на Мосбирже 84 ...18.05.2020 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 5 млн человек
УрБК, Москва, 18.05.2020. Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5 млн ...