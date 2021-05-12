Свердловский минфин планирует разместить облигации на 20 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Министерство финансов Свердловской области планирует разместить новый выпуск облигаций на общую сумму 20 млрд руб. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что свердловские власти возьмут в долг у Промсвязьбанка 6,5 млрд руб.
Напомним, что на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составлял 113,1 млрд руб. Из этой суммы 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.
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