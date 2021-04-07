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Свердловская область займет в долг у Промсвязьбанка 6,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Промсвязьбанк предоставит Свердловской области коммерческие кредиты на общую сумму 6,5 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзакупок.

Ранее свердловский минфин объявил 10 тендеров на общую сумму 10 млрд руб. Средства предполагалось привлечь для частичного финансирования дефицита бюджета Среднего Урала и погашения долговых обязательств.

В результате пять тендеров признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На остальные пять тендеров (два на 2 млрд руб., два на 1 млрд руб. и один на 500 млн руб.) поступила заявка от Промсвязьбанка. В скором времени с банком планируют заключить контракт.

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