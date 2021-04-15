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Свердловские власти определили критерии для включения домов в проекты КРТ

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Правительство Свердловской области определило критерии для включения домов в проекты комплексного развития территорий (КРТ), сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В зону КРТ могут попасть дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия и построенные до 1970 года. В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тыс. таких строений.

Также в проекты КРТ могут включить дома высотой до пяти этажей, сданные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно. Кроме того, в зону комплексного развития территорий могут попасть дома до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализация, электричество или отопление.

«В критериях обозначена степень износа основных конструкций домов. В проект комплексного развития можно включить деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%, и здания из других материалов, изношенные более чем на 70%. В проект КРТ могут быть включены и строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 марта законопроект о комплексном развитии территорий утвердило региональное Заксобрание. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет.

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