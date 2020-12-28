База для реновации

Заксобрание Свердловской области сегодня приняло законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). В ближайшее время исполнительная и законодательная власти региона будут прорабатывать необходимые подзаконные акты, которые позволят закончить формирование всей правовой базы для начала масштабной реновации на Среднем Урале.



Напомним, что разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.



Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ обещают назвать к 1 апреля. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет.



Первый заместитель губернатора Свердловской области, глава рабочей группы по реновации в регионе Александр Высокинский рассказал, что цель принятия нового законопроекта — урегулирование вопросов распределения полномочий по принятию нормативно-правовых актов Среднего Урала по вопросам КРТ между Заксобранием, губернатором, правительством, исполнительными органами государственной власти, уполномоченными в сфере КРТ, и органами местного самоуправления.



«Принятие закона позволит реализовать новые правотворческие полномочия Свердловской области как субъекта РФ в сфере КРТ и начать скорейшую подготовку новых правовых актов по вопросам комплексного развития территорий всеми уполномоченными органами. Это даст возможность в кратчайшее время внедрить механизм КРТ на территории региона», — заявил в ходе своего выступления перед депутатами Заксобрания Александр Высокинский.



Отметим, что свердловские застройщики активно поддерживают разработку нового механизма КРТ. Недавно стало известно, что руководитель отдела правового сопровождения земельно-имущественных отношений компании Брусника Ольга Фаизова вошла в состав рабочей группы по реновации в Свердловской области.



Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев тоже активно выступает в пользу принятия нового закона о реновации. По его словам, «без этого законопроекта нельзя заниматься реконструкцией Екатеринбурга».



«Мы очень много отселяем людей из аварийного жилья. Нередко возникают споры с жильцами, которые выдвигают неадекватные требования по выкупу своей квартиры. К примеру, хотят получить сумму в 10 раз выше среднерыночной. Или вообще отказываются куда-то переезжать. В этих условиях инвесторам крайне сложно что-то прогнозировать. Бывает, что компания уже вложила серьезные средства в реализацию проекта, в переселение людей, а стройка начаться не может из-за отсутствия договоренностей с одним из собственников», — рассказал В. Ананьев.



По его словам, принятие закона о реновации позволит девелоперам получить площади для дальнейшей реконструкции на рыночных условиях. Это касается не только жилья, но и коммерческих помещений, которые мешают развитию Екатеринбурга и жителям окружающих домов, — старых мастерских, гаражей, складов.



«На самом деле реконструкция города должна продолжаться всегда, он не может стоять на месте. Екатеринбург не должен разрастаться бесконечно, компактность — это благо. В городе необходимо обновлять жилой фонд, решать транспортные проблемы, создавать пешеходные зоны. Закон о реновации позволит это сделать», — полагает В. Ананьев.



Аналитики УПН также неоднократно заявляли о необходимости разработки нового механизма реновации. По данным профсообщества, каждый третий житель Екатеринбурга живет в стареющем жилом фонде. Наиболее остро стоит проблема деревянных бараков и шлакоблочных домов. Их доля в структуре жилищного фонда города составляет 3%. На «хрущевки» и «брежневки» приходится 12 и 16% соответственно.



«Применить опыт московской реновации для регионов невозможно. Снос «хрущевок» пока для нас неактуален. В первую очередь надо разобраться с деревянными бараками и шлакоблочными домами. Наверное, нужны какие-то законодательные изменения и организационные усилия на федеральном и региональном уровнях. Возможно, к решению этой проблемы следует подключить институты развития», — рассказывал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Как отмечают эксперты, разработка регионального законопроекта о комплексном развитии территорий может стать первым шагом на пути к масштабной реновации Екатеринбурга. Многое будет зависеть от качества проработки подзаконных актов, которые будут регламентировать весь процесс КРТ.