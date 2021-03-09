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Сегодня, 17:27

Закон о реновации разгонит цены на жилье

Закон о реновации разгонит цены на жильеВ Екатеринбурге состоялся круглый стол, посвященный обсуждению регионального законопроекта о комплексном развитии территорий (КРТ). В мероприятии приняли участие представители власти, ученые и общественники.

Напомним, что 9 марта комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о КРТ. Ранее документ одобрило правительство Среднего Урала. Следует отметить, что региональный законопроект был разработан в связи с принятием федерального закона о КРТ, который предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций.

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков рассказал, что первые площадки для реновации в уральской столице назовут к 1 апреля.

«В Екатеринбурге реновация начнется с территорий, где много ветхого жилья и деревянных бараков. В первую очередь речь идет о районах Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш», — заявил М. Пучков.

Также в перечень пилотных площадок для реновации могут попасть территории, которые находятся вблизи центра города.

«Называть конкретные улицы не буду. Все знают, что в небольшой отдаленности от центра есть депрессивные территории. Кроме того, реновацию планируется проводить не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах. Там тоже много территорий нуждается в обновлении, особенно в центральной части», — полагает М. Пучков.

По словам замминистра, в ближайшее время исполнительная и законодательная власти региона будут прорабатывать необходимые подзаконные акты. Сроки завершения подготовки — III квартал 2021 года.

Начальник юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Евгения Рожок отметила, что расселение каждого дома будет согласовываться с собственниками.

«Если администрация города принимает решение о создании территории КРТ, то сначала необходимо согласовывать эту позицию с региональным минстроем. После этого публикуется проект решения. Далее мы организовываем общие собрания собственников жилых помещений, которые должны попасть в границы КРТ. Если более 2/3 собственников голосуют за, то эти объекты сохраняются в проекте решения. Этот порядок действует только для домов, которые не признаны аварийными. В аварийных зданиях собрания собственников проводиться не будут», — рассказала Е. Рожок.

Если за включение неаварийного дома в зону КРТ голосуют менее 2/3 жителей, то этот объект исключают из программы. При обратном сценарии все собственники получат денежную компенсацию в размере рыночной стоимости своей квартиры.

Заведующий кафедрой информационного моделирования в строительстве института строительства и архитектуры УрФУ Станислав Придвижкин заявил, что закон о КРТ сильно повлияет на цены на жилье в Екатеринбурге.

«Любое развитие той или иной территории приводит к улучшению условий проживания. Это, в свою очередь, положительно сказывается на ценах. Если мы начнем, к примеру, на Уралмаше делать что-то хорошее, качественное, то стоимость квартир в этом микрорайоне вырастет. То же самое можно сказать про Вторчермет, территорию у железнодорожного вокзала и так далее. Возьмите ту же Звездочку (микрорайон в Екатеринбурге — прим. ред.). Сейчас туда страшно заехать. В случае если там будет реализован хороший, классный, комплексный проект, мы увидим совсем другие цены», — полагает С. Придвижкин.

Заместитель директора Института экономики УрО РАН Арина Суворова дает более сдержанные прогнозы.

«Сам факт принятия этого законопроекта и последующих за ним процедур, регламентов, безусловно, окажет влияние на рынок жилья. Однако говорить о масштабах этого воздействия пока преждевременно. Пока не определены те критерии, которым должны соответствовать объекты, потенциально попадающие в зону КРТ. Поэтому оценить масштаб этого сегмента в общем рынке недвижимости достаточно сложно. Когда появится конкретика, строить прогнозы будет проще», — сказала А. Суворова.

Отметим, что федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям.

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