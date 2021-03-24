Блюхеровский мост в Екатеринбурге полностью закроют для движения 1 мая

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. С 1 мая в Екатеринбурге начнется основной этап ремонта Блюхеровского моста. На время выполнения работ транспорт будет перенаправлен по улицам Норильской, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, без ограничения движения транспорта невозможно проводить ремонтные работы на данном участке улично-дорожной сети города.
«Ремонт путепровода включает в себя замену ездового полотна: асфальтобетонного покрытия, защитного, гидроизоляционного и выравнивающего слоев, а также замену деформационных швов, которые за длительный период эксплуатации пришли в негодность. После вскрытия последних элементов выяснилось, что они находятся в еще худшем состоянии, чем это предполагалось до начала проведения работ», — сказал А. Бубнов.
Как сообщил директор ООО «Дю-Тор» (подрядчик по ремонту моста) Дмитрий Рыкунов, в ходе ремонтных работ после вскрытия и демонтажа изношенных элементов на мосту будет залита бетонная смесь, обустроена гидроизоляция и уложен асфальт.
«Чтобы все эти элементы хорошо «улеглись» и обрели долговечность, в период «схватывания» материалов необходимо полностью исключить колебания и удары, возникающие при прохождении автотранспорта через путепровод», — сообщил Д. Рыкунов.
На сегодняшний день ремонтные работы проходят в высоком темпе, поэтому не исключено, что завершить ремонт Блюхеровского моста строителям удастся раньше нормативного срока, уточняют в администрации Екатеринбурга.
Как сообщал УрБК, Блюхеровский мост в Екатеринбурге будет полностью закрыт на четыре месяца. Ограничение движения транспорта на данном участке улично-дорожной сети коснется большого числа жителей Екатеринбурга и близлежащих городов Свердловской области — Березовского, Режа, Ирбита и других.
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