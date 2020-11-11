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Вчера, 14:32

В Екатеринбурге на четыре месяца полностью закроют движение по мосту на улице Блюхера

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Путепровод по улице Блюхера в Екатеринбурге будет закрыт для проезда автотранспорта с 1 мая по 31 августа 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

По его словам, ограничение движения транспорта на данном участке улично-дорожной сети коснется большого числа жителей Екатеринбурга и близлежащих городов Свердловской области — Березовского, Режа, Ирбита и других.

«Сейчас подготавливаем улично-дорожную сеть к объездам — регулируем светофорные объекты, чтобы избежать заторные ситуации, согласовываем изменения в межмуниципальные и междугородние автобусные маршруты», — сказал А. Бубнов.

Также он уточнил, что это единственный путепровод, который будет полностью закрыт для проезда транспорта в связи с дорожными ремонтами 2021 года.

Более подробно о том, как будет организовано движение по данному направлению в связи с ремонтом моста, в администрации Екатеринбурга обещают рассказать позже.

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