В Екатеринбурге на четыре месяца полностью закроют движение по мосту на улице Блюхера

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...

Администрация Екатеринбурга назвала объекты улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге. Об этом ...

В Екатеринбурге строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2015. В Екатеринбурге ЗАО «Строительное управление-21» в связи с проведением реконструкции ...

В Екатеринбурге временно ограничат движение на участках улиц Попова и Репина

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. В связи с ремонтом проезжей части на путепроводе по улице Блюхера ежедневно с 5 по 10 ...

Движение по мосту на улице Блюхера в Екатеринбурге будет ограничено

Движение по улицам Щербакова, Пионеров и Шаумяна в Екатеринбурге будет временно закрыто в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...