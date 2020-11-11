В Екатеринбурге на четыре месяца полностью закроют движение по мосту на улице Блюхера

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Путепровод по улице Блюхера в Екатеринбурге будет закрыт для проезда автотранспорта с 1 мая по 31 августа 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
По его словам, ограничение движения транспорта на данном участке улично-дорожной сети коснется большого числа жителей Екатеринбурга и близлежащих городов Свердловской области — Березовского, Режа, Ирбита и других.
«Сейчас подготавливаем улично-дорожную сеть к объездам — регулируем светофорные объекты, чтобы избежать заторные ситуации, согласовываем изменения в межмуниципальные и междугородние автобусные маршруты», — сказал А. Бубнов.
Также он уточнил, что это единственный путепровод, который будет полностью закрыт для проезда транспорта в связи с дорожными ремонтами 2021 года.
Более подробно о том, как будет организовано движение по данному направлению в связи с ремонтом моста, в администрации Екатеринбурга обещают рассказать позже.
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...05.09.2019 В Екатеринбурге строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге. Об этом ...18.11.2015 В Екатеринбурге временно ограничат движение на участках улиц Попова и Репина
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2015. В Екатеринбурге ЗАО «Строительное управление-21» в связи с проведением реконструкции ...05.06.2015 Движение по мосту на улице Блюхера в Екатеринбурге будет ограничено
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. В связи с ремонтом проезжей части на путепроводе по улице Блюхера ежедневно с 5 по 10 ...27.05.2010 Движение по улицам Щербакова, Пионеров и Шаумяна в Екатеринбурге будет временно закрыто в связи с ремонтом
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...