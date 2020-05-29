Цены на гречку в России могут вырасти еще на 7,5-15%

УрБК, Москва, 28.04.2021. Российские торговые сети сообщили о росте закупочных цен на гречку, сообщает газета «Ведомости».
О росте закупочных цен изданию сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». По их информации, поставщики предлагают гречку с ростом стоимости на 7,5-15%. При этом сами ритейлеры пока не спешат покупать крупу по новой стоимости.
Основная причина роста закупочных цен на гречку — дефицит товара на внутреннем рынке, который мог возникнуть на фоне увеличения экспортных поставок.
Напомним, что в Свердловской области розничная цена на гречневую крупу-ядрицу за последний год увеличилась на 31%, до 106,87 руб. за кг.
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