Аграрный провал

Продовольственная инфляция в Свердловской области продолжает набирать обороты. В первую очередь под давлением роста цен на картофель и овощи с открытого грунта. По-прежнему сказывается неурожайная пора прошлого года. Пополнить запасы из других регионов Свердловская область не может. Согласно отчету Минсельхоза РФ, сельхозпродукции недобрали по всей стране.



Дорого и мало



По данным Свердловскстата, средние потребительские цены на картофель на Среднем Урале в марте 2021 года составили 36,09 руб. за кг, что на 64,25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Помимо этого, значительно подорожал за год сахар-песок (на 50,51%, до 48,69 руб. за кг), морковь (на 37,31%, до 45,02 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (на 30,99%, до 106,87 руб. за кг), яйца куриные (на 21,46%, до 74,91 руб. за десяток), мороженые и охлажденные куры (на 18,76%, до 166,55 руб. за кг), а также масло подсолнечное (на 17,53%, до 126,04 руб. за кг).



Снижение цен отмечено только на два вида социально значимых продовольственных товаров: на капусту белокочанную свежую (на 12,61%, до 22,58 руб. за кг) и на пшено (на 10,22%, до 72,23 руб. за кг).



Для сравнения: в феврале 2021 года картофель подорожал на 69,89%, до 31,91 руб. за кг, крупа гречневая-ядрица — на 42,06%, до 107,14 руб. за кг, морковь — на 38,56%, до 41,03 руб. за кг), яйца куриные — на 20,89%, до 71,12 руб. за десяток.



С большой долей вероятности такую же динамику следует ожидать по итогам апреля-мая 2021 года. Традиционно в Свердловской области картофель и овощи начинают дорожать в марте-апреле, когда собственные запасы в хранилищах подходят к концу. Справедливости ради следует отметить, что на Среднем Урале всегда наблюдалось перепроизводство этой культуры. Но хранить картофель с необходимым запасом в регионе негде из-за дефицита площадей овощехранилищ. Однако в прежние годы сезонное подорожание было не так ощутимо.



Федеральный недобор



В период 2020-2021 годов вместе сложились сразу несколько факторов. Во-первых, снижение объема урожая вследствие засухи. Вдобавок к этому, как ранее писал УрБК, аграрии за последние пять лет сократили посевные площади на 36,6 тыс. га. В основном за счет сельскохозяйственных организаций, которые уменьшили обрабатываемые территории на 47,5 тыс. га, до 593,3 тыс. га.



Во-вторых, в целом по стране за прошлый год были провалены ключевые показатели по самообеспеченности сельхозпродукцией. Об этом в начале недели президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.



По его словам, по производству молока к настоящему времени самообеспеченность достигнута на 84,4% (по плану — 90%), по производству картофеля — на 86% (по плану — 95%).



«Это было связано с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы и площади под картофель в этом году увеличили. Надеюсь, ситуацию выправим. По овощам и бахчевым у нас тоже эта позиция включена в продбез 2020 года: самообеспеченность — 87%, это на три процентных пункта ниже, чем нам нужно», — сказал Д. Патрушев.



Также министр признал, что в 2020 году в России «сознательно сократили» посевные площади сахарной свеклы, что привело к резкому подорожанию сахара.



К слову, еще в 2017 году Счетная палата РФ установила, что причиной падения самообеспеченности России картофелем являются не только сезонные факторы. Согласно итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016, за последние 10 лет посевные площади под картофелем в хозяйствах населения сократились в 1,7 раза. Численность таких хозяйств уменьшилась с 20,2 до 18,7 млн ед. Между тем именно в них производится 80,4% картофеля.



«В результате объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Аграрии, в свою очередь, сообщали УрБК, что в последние годы сельхозпредприятия начали сокращать посевные площади из-за падения рентабельности картофеля.



Зерно без хлеба



С производством муки в стране и вовсе сложилась абсурдная ситуация. На встрече с Владимиром Путиным глава Минсельхоза РФ отчитался об очередном рекорде по сбору урожая. За прошлый год в стране собрали 133,5 млн т зерна. Этот урожай 2020 года на 12% больше, чем в среднем за пять лет. В то же время производство муки в стране сократилось.



«Владимир Владимирович, в Турцию везут (российское зерно — прим. ред.), турки делают муку. А у нас производство муки чуть-чуть сократилось. Будем все-таки с большей добавленной стоимостью пытаться», — сказал Д. Патрушев.



Следует отметить, что мукомолы ранее объясняли сокращение объемов производства нехваткой зерна. Об этом участники рынка писали министру еще год назад.



«Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам. При таких ценах на зерно (порядка 15 тыс. руб. за т) и муку (примерно 17 тыс. руб. за т) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. руб.», — писал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.



На отсутствие сырья представители отрасли жаловались и в 2016, и в 2017 году. Например, пять лет назад А. Гуревич выразил удивление в связи с отчетами о большом объеме сбора зерна.



«Мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна», — говорил на 12-м съезде мукомолов в Москве президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.



Ситуация дошла до того, что мукомолам пришлось использовать для производства фуражное зерно. Тем более в условиях продолжающегося падения доходов населения отрасль оказалась в патовой ситуации. Производство хлеба из качественного зерна давно превратилось в нерентабельный бизнес.



Поздно спохватились



На общефедеральном и региональном уровнях все участники агропромышленного комплекса говорили, что для предотвращения кризиса на рынке необходимо стабильное субсидирование аграриев и переработчиков. Об этом же, в частности, в марте 2020 года писал глава Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.



В Минсельхозе озаботились этими вопросами только после критики со стороны президента РФ. Сразу были выделены средства на компенсацию. Например, из бюджета Свердловской области выделили 60,7 млн руб. предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности региона для стабилизации цен на хлеб.



Однако все эти действия напоминали больше режим работы «пожарной команды». Впрочем, то же самое наблюдалось в предыдущие годы, когда Минсельхоз почти в 1,5 раза то сокращал, то увеличивал нормы по посевным площадям отдельных культур. Четко продуманных, стратегических действий в этом не просматривалось, что в конечном итоге также приводило к продовольственному кризису.