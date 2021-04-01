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Зона сокращенного земледелия

Зона сокращенного земледелияЗа последние пять лет посевные площади в Свердловской области уменьшились на 36,6 тыс. га. С одной стороны, это не сильно повлияло на объемы сбора урожая. Кроме того, сокращение территорий позволяет аграриям сэкономить на обработке земель. Вместе с тем в целом в России сельхозугодия из года в год расширяют в соответствии с поручением руководства страны. Как показала практика, сокращение сельскохозяйственных территорий сильно разгоняет инфляцию.

Данные о состоянии посевных площадей за период 2016-2020 годов приводит Свердловскстат. Из материалов следует, что к 2020 году в обороте агропромышленного комплекса находилось 810,7 тыс. га. В основном сокращение произошло в сельскохозяйственных организациях — на 47,5 тыс. га, до 593,3 тыс. га. В крестьянско-фермерских хозяйствах, наоборот, наблюдался прирост. За последние пять лет площадь увеличилась на 17,2 тыс. га, до 161,1 тыс. га. В основном сельхозугодия сокращали в 2017 году (до 835,9 тыс. га) и в 2018 году (до 818 тыс. га). К 2019 году площади уменьшились до 810,9 тыс. га.

С учетом всех категорий хозяйств с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зернобобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га). По картофелю максимальное сокращение пришлось на 2020 год. Примечательно, что минАПК Свердловской области на протяжении этих пяти лет ежегодно рапортовало о сохранении посевных площадей на уровне прошлого года.

Иначе сложилась динамика по сбору урожая. К примеру, несмотря на сокращения посевных площадей в 2017 году, объем сбора зерна вырос с 597 тыс. т в 2016 году до 754,2 тыс. т. Правда, уже в 2018 году урожай сократился до 615,5 тыс. т, в 2019 году аграрии собрали 708,1 тыс. т, в 2020 году — 673,5 тыс. т. Сказались относительно стабильные климатические годы (за исключением прошлогодней засухи), что повлияло на увеличение урожайности.

По картофелю резкое наращивание производства наблюдалось с 2017 года. Для сравнения: в 2016 году было собрано всего 690,2 тыс. т. Большая часть из этого приходилась на подсобные хозяйства — 480,1 тыс. т. Остальное в равной доле (примерно по 100 тыс. т) распределилось между сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В 2017 году компании нарастили объемы производства картофеля до 131,4 тыс. т, в 2018 году — до 135 тыс. т. Фермеры, в свою очередь, в 2018 году собрали 142,1 тыс. т культуры, в 2019 году — 161,2 тыс. т.

Как ранее писал УрБК, такая динамика объясняется тем, что после неурожайных 2014-2015 годов аграрии, пытаясь отбить потери, начали массово выращивать картофель. В конечном итоге это привело к обрушению цен (хранить в регионе столько урожая попросту негде), и уже в 2020 году сельхозорганизации сократили посевные площади.

«Судя по низкой цене, картофель сейчас никому особо-то не нужен. Капуста также в цене сильно упала — с 30 руб. в 2019 году до 12 руб. в текущем сезоне. Сейчас рынок заполнен за счет поставок с юга. Я полагаю, аграрии забросят это дело (производство картофеля и капусты — прим. ред.)», — прогнозировал в прошлом году руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев.

Однако из-за июльской засухи в Свердловской области собрали минимальный объем урожая за последние пять лет — 687,2 тыс. т. Как следствие, цены не стабилизировались, но резко начали расти вверх. За 2020 год картофель подорожал на 69,89%, до 31,91 руб. за кг. К слову, столь резкие изменения в размере посевных площадей несколько лет назад привели к резкому подорожанию гречки (обрабатываемые участки то увеличивали, то уменьшали на 40%). По той же причине сильно выросли цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

Правда, в целом по стране из года в год посевные площади увеличивали (с учетом всех культур). Так, по данным Минсельхоза РФ в 2020 году сельхозтерритории выросли на 300 тыс. га, до 80,2 млн га, в том числе за счет ввода в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

Российские аграрии в 2020 году увеличили посевные площади на 300 тыс. га, до 80,2 млн га, по сравнению с показателем 2019 года. В текущем году сельхозугодия планируется расширить на 600 тыс. га, до 80,5 млн га. Какая тенденция будет в Свердловской области, на данный момент неизвестно. По всей видимости, традиционно будет объявлено о сохранении посевных площадей на уровне прошлого года.

В действительности из данных Свердловскстата можно увидеть, что аграриям в условиях хронического дефицита господдержки проще сократить обрабатываемые площади, не теряя в объемах урожая. Правда, такая стратегия малопригодна для зоны рискованного земледелия, к которой относится территория Свердловской области.

В то же время при наращивании посевных площадей у сельхозпроизводителей появилась бы возможность для маневров на случай форс-мажоров. Кроме того, сказывается отсутствие четкого планирования по культурам (чем в теории должен заниматься региональный минАПК). В результате каждый участник агропромышленного комплекса сам решает, что и где выращивать, что нередко приводит к перекосам на рынке.

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