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28.01.2021

Цены разморозились

Цены разморозилисьДекабрьская заморозка цен на отдельные продукты питания в России, как и предполагалось, не привела к стабилизации продовольственного рынка. За неполный январь 2021 года в стране подорожали мука и подсолнечное масло. С сильным опережением общей инфляции в России выросли цены на овощи. В Свердловской области вдобавок к общероссийским трендам подорожали мясопродукты. И, судя по реакции госструктур на происходящее, продовольственная инфляция в стране будет набирать обороты.

Напомним, что в конце прошлого года правительство РФ уже заключило с производителями и ритейлом соглашение об установлении предельных цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлебобулочные изделия. Ритейлеры и сельхозпроизводители уже тогда раскритиковали меры по заморозке цен. Участники продовольственного рынка напомнили свой основной тезис: единственный способ стабилизировать ситуацию — увеличить объем финансирования агропромышленного комплекса. Со стороны государства господдержка в виде субсидий пока была обещана только производителям муки и хлебобулочных изделий.

Как рассказали УрБК в свердловском министерстве АПК и потребительского рынка, меры по сдерживанию продовольственной инфляции были приняты и на региональном уровне. В конце декабря 2020 года областной минАПК провел встречи с представителями торговых сетей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросу ценообразования на продукты питания. По данным министерства, с той встречи производители социально значимых товаров «стабилизировали цены в Свердловской области».

«По состоянию на 21 января 2021 года в Свердловской области заключено 135 соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок и масло подсолнечное с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории нашей области. Таким образом, соглашениями охвачено порядка 30% объектов торговли продовольственными товарами на территории Свердловской области», — сообщили в ведомстве.

По оценке министерства, к настоящему времени цены на социально значимые товары в регионе находятся на приемлемом уровне. По данным Единой системы мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости по состоянию на 19 января 2021 года, средняя минимальная цена на сахар-песок составила 45,20 руб./кг, на масло подсолнечное — 100,39 руб./л, на яйца куриные — 63,97 руб./дес., макаронные изделия — 61,92 руб./кг и картофель — 26,61 руб./кг.

Однако, как следует из обновленных данных Росстата, после заморозки цен на продукты питания в стране в январе 2021 года подешевел только сахар (-1,6% к предыдущему месяцу). Мука за тот же период подорожала на 1,3%, подсолнечное масло — на 0,1%.

В то же время резко выросли цены на овощи: стоимость помидоров поднялась на 13,7%, морковь подорожала на 7,6%, картофель — на 6,7%, огурцы — на 5,2%, лук — на 4,8%. Вдобавок к этому торговые сети 28 января 2021 года забили тревогу из-за подорожания яиц из-за вспышки птичьего гриппа в южных регионах страны.

Похожая ситуация наблюдалась в Свердловской области по состоянию на конец декабря 2020 года. По данным Уральского ГУ Банка России, в годовом выражении продовольственная инфляция в регионе составила 5,7%.

«Наибольший вклад в ускорение инфляции в регионе внесла годовая динамика цен на мясопродукты, которые подорожали сильнее, чем по стране в целом. Основная причина — подорожание кормов на фоне относительно низкого урожая кормовых культур в Свердловской области и роста общероссийских цен на зерно. Подорожание зерна также поспособствовало ускорению годовых темпов прироста цен на куриные яйца и некоторому росту цен на хлеб и хлебобулочные изделия, что соответствует общероссийским тенденциям», — говорится в заключении Уральского ГУ Банка России.

При этом аналитики ожидают, что рост цен на отдельные категории товаров продолжится. Резкое подорожание сахара в стране уже заложило повышенную стоимость в кондитерских изделиях. Помимо этого, к концу декабря прошлого года заметно в регионе подорожали огурцы и помидоры.

«Из-за существенно более холодной по сравнению с прошлым годом погоды: тепличные хозяйства заложили в их цену повышенные затраты на отопление и дополнительное освещение теплиц», — отмечается в докладе.

Насколько неурожайный период 2020 года ударил по агропромышленному комплексу, говорит также статистика Свердловскстата. С января по декабрь прошлого года оборот предприятий по производству продуктов питания в регионе сократился на 17% в сравнении с предыдущим периодом.

Из-за перечисленных факторов дальнейший рост цен на продукты питания в Свердловской области неизбежен. Впрочем, это признают и в областном минАПК. Как уточнили в ведомстве, торговые сети, работающие на территории Свердловской области, будут ежеквартально поднимать цены в пределах 1-3% в зависимости от товарной позиции.

Вместе с тем и ритейлеры, и сельхозпроизводители региона неоднократно призывали профильные ведомства увеличить финансирование отрасли, чтобы повысить производство. По мнению участников АПК, только таким способом в современных экономических реалиях возможно привести в порядок рынок продовольствия, который был дестабилизирован после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года. В противном случае при дальнейшей заморозке цен возникнет угроза дефицита социально значимых товаров или резкое подорожание других продуктов питания.

Однако в Минсельхозе РФ находят отклик другие инициативы, не связанные с государственным участием. Так, 22 января 2021 года стало известно, что министерство обратилось в Минпромторг РФ с предложением включить мелкий картофель (35-55 мм) в ассортимент магазинов. По оценке Минсельхоза РФ, это расширит «предложение по данной категории продукции для потребителей». Ритейлеры, в свою очередь, объясняли эту идею тем, что покупатели смогут таким образом сэкономить на картофеле, выбирая более мелкую продукцию.

Еще одной мерой стабилизации рынка стало участие все большего количества органов контроля. В мониторинге цен одновременно задействованы Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ, Генпрокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и другие ведомства. Эффективность этой работы можно будет увидеть в начале II квартала 2021 года, когда торговые сети в очередной раз пересмотрят цены на товары. Добавим, что именно в марте текущего года заканчивается срок заморозки цен.

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