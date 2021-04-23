На начало апреля в России были зарегистрированы 357 банков

УрБК, Москва, 27.04.2021. На 31 марта в России действовало 398 кредитных организаций (в том числе 357 банков). Об этом говорится в докладе ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в марте 2021 года».
«В течение марта 2021 года лицензии пяти кредитных организаций (КО) были отозваны, еще у одной — аннулирована. Совокупная доля этих шести составляет менее 0,1% активов сектора. Также в этот период произошла реорганизация в форме присоединения одной КО с долей в активах сектора 0,1%», — говорится в исследовании.
Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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