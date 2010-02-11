«НЕЙВУ» наказали за валюту

Утром 16 апреля 2021 года Банк России объявил об отзыве лицензии у екатеринбургского банка «НЕЙВА». Основанием для закрытия финансово-кредитного учреждения стали нарушения при проведении валютных операций. Данное решение вызвало удивление как в руководстве банка, так и у независимых финансовых экспертов, которые наблюдали за его работой.



Как пояснил ЦБ РФ, банк «НЕЙВА» нарушал федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация «допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



«Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении.







После отзыва лицензии ЦБ назначил временную администрацию по управлению банком «НЕЙВА». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже объявило, что начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам екатеринбургского банка «НЕЙВА» с 30 апреля 2021 года.



«До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.



Отзыв лицензии, в свою очередь, вызвал переполох среди клиентов банка. С раннего утра возле его офиса выстроилась очередь — преимущественно из предпринимателей, чьи оборотные средства зависли на счетах банка. Однако в руководстве «НЕЙВЫ» признались, что в настоящее время ничем помочь бизнесменам не могут.



«У меня самого все деньги остались в банке, даже нет наличных. Вот такая плохая ситуация. Но не волнуйтесь, банк полностью ликвиден. Временная администрация сейчас проведет ревизию, и будут все выплаты произведены. Со следующей недели офисы откроются на внос платежей по кредитам», — пояснил клиентам банка председатель правления банка «НЕЙВА» Константин Левушкин.



Он добавил, что финансовому учреждению предстоит пройти через процедуру банкротства. В то же время К. Левушкин выдвинул свою версию отзыва лицензии.



«Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли смену направления регулятора. Граждане, покупающие доллары США, покупающие обязательства иностранного государства, — это неправильно», — сказал председатель правления банка «НЕЙВА» на встрече с клиентами.







В учреждении отметили, что в начале недели они получили одно предписание об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц. В банке утверждают, что этот норматив был выполнен.



Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин, в свою очередь, считает, что настоящая причина отзыва лицензии — это продолжение политики по сокращению мелких игроков в банковском секторе.



«Проще оказалось закрыть, чем вникнуть в суть бизнеса одного из самых приличных банков страны. А Правление жалко. Там сейчас будет запрет на профессию. Я лично досконально наблюдал их отчетность постоянно. Совершенно не представляю, к чему там можно придраться. Но 115-ФЗ — идеальный инструмент для тех, кто исповедует «что хочу, то и ворочу», — написал Виталий Калугин на своей странице в Facebook.



Действительно, банк «НЕЙВА» до настоящего времени был одним из старейших финансовых учреждений города, хотя и занимал небольшую долю на рынке.







Свое нынешнее название банк получил в 2009 году. До этого учреждение работало под наименованием «КомНейвабанка» (основанного еще в 1957 году). В 2008 году 18% доли в капитале банка приобрел владелец холдинга «СК-Пром» Павел Чернавин. Он входил в состав совета директоров банка «Северная Казна», который прекратил существовать еще в первую волну кризиса. П. Чернавин довел свою долю до 100%. Уже в следующем году акции были проданы ЗАО «Урал-Авиа» (19,99%) и группе бывших миноритарных акционеров «Северной Казны» — Владимиру Родионову, Вячеславу Горбаренко, Владимиру Вольману и Алексею Жукову.



Впоследствии команду нового банка пополнили менеджеры уже обанкротившейся «Северной Казны». После этого «КомНейвабанк» был полностью переформатирован и вследствие ребрендинга компании появилась «НЕЙВА». После этого финансово-кредитное учреждение начало выпускать продукты, которые порой вызывали вопросы у регулятора.



Однако новые предложения позволяли привлекать большее количество клиентов. С учетом того, что банк относится к числу небольших игроков, широких стратегических возможностей для развития у него не было. В качестве самого яркого примера можно вспомнить, что «НЕЙВА» была самым привлекательным банком с обменным валютным курсом.







Вместе с тем чистота активов банка и его деловая репутация официально у Банка России не вызывали прежде вопросов. Да и клиенты учреждения серьезных претензий в его адрес не высказывали. По этой причине отзыв лицензии стал для участников финансового сектора Екатеринбурга полной неожиданностью.



С другой стороны, ликвидация «НЕЙВЫ» выглядит логичным шагом, если посмотреть на общую тенденцию в политике ЦБ РФ.



Достаточно вспомнить, что 5-10 лет назад для уральских предприятий основным источником кредитных средств были именно местные финансовые учреждения. По состоянию на 1 января 2001 года в Свердловской области было зарегистрировано 30 банков и 97 филиалов. Сейчас их остаются единицы.



С начала 2013 года, когда Банк России взял курс на «оздоровление» банковской системы, уральский рынок потерял таких крупных игроков, как «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, банк «Северная казна», Свердловский губернский банк, УИК-банк, Инбанк, «Сберинвестбанк», Банк24.ру, «Плато-банк», ПАО «Уралтрансбанк», Уралприватбанк и АО «Тагилбанк». В 2020 году от своего актива избавился холдинг УГМК — банк «Кольцо Урала» был продан ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ).



При такой тенденции отзыв лицензии у банка «НЕЙВА» в действительности был вопросом времени.



Сергей Беляев