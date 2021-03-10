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Число личных банкротств в России в 2021 году может вырасти в 1,5 раза

УрБК, Москва, 14.04.2021. По итогам 2021 года российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это в 1,5 раза больше уровня прошлого года, говорится в исследовании сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart.

Ключевыми драйверами роста станут популярность механизма избавления от долгов среди физлиц и последствия пандемии, пишут «Известия».

Напомним, что в 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 7 тыс. 528 заявлений о банкротстве физических и юридических лиц. Для сравнения: в 2019 году — 5 тыс. 739 заявлений.

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