Число личных банкротств в России в 2021 году может вырасти в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.03.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца доработать поправки в ...

Президент РФ поручил в течение месяца доработать поправки в закон о банкротстве

В Свердловской области в 2020 году на 2 тыс. возросло число дел о банкротстве физлиц

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Число дел о банкротстве физлиц, поступивших в Арбитражный суд Свердловской области в ...