Привлекательное банкротство

В Свердловской области за 2020 год почти на 40% возросло количество дел о банкротстве физических лиц. Одновременно с этим из года в год наблюдается снижение исков о финансовой несостоятельности юрлиц. Как полагают в Арбитражном суде Свердловской области, в дальнейшие годы существующая тенденция сохранится. С одной стороны, процедура банкротства физлиц в судах ускорилась и стала понятнее для самих граждан. В то же время арбитражные судьи наблюдают падение интереса бизнеса к банкротству юрлиц из-за ужесточения контроля со стороны судов. Впрочем, представители предпринимательской среды полагают, что из-за экономических последствий пандемии уже в текущем году следует ожидать вала заявлений от разорившихся компаний.



В абсолютном выражении общее количество дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Свердловской области в 2020 году, сократилось. Однако в категории банкротств доля исковых заявлений возросла — с 5 тыс. 739 в 2019 году, до 7 тыс. 528 в 2020 году. Увеличение произошло за счет роста заявлений о финансовой несостоятельности граждан.



«Если в 2019 году число банкротств физических лиц составляло 3 тыс. 473 дела, то в 2020 году поступило 5 тыс. 721 дело в отношении физического лица. Как правило, за банкротством обращаются сами граждане. В редких случаях это банки, еще в более редком — налоговые органы. 95% всех банкротств — это заявления самих граждан», — рассказал 5 марта 2021 года на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков.



По его словам, как правило, заявление о банкротстве подают граждане, у которых есть кредит в банке и несколько микрозаймов. Практически всегда в таких делах кроме банков-кредиторов участвуют коллекторские агентства.



И. Чураков при этом ожидает, что в последующем число таких дел будет расти по нескольким причинам. Во-первых, за последние пять лет суды наработали определенный опыт по искам о банкротстве физлиц. Во-вторых, ускорилась сама процедура (ранее она растягивалась на срок до 6 месяцев). В этой связи, как полагает зампредседателя свердловского арбитража, у граждан возник повышенный интерес к данному механизму.



Прогноз Ильи Чуракова подтверждает недавняя статистика Свердловского областного суда. Только за 2020 год районными судами региона было взыскано более 78 млрд руб. по договорам займов. Мировыми судьями за прошлый год по делам о кредитных спорах взыскано более 14 млрд руб. Также в прошлом году районные суды области взыскали по коммунальным платежам более 120 млн руб. (мировыми судьями взыскано более 6 млрд руб.). За то же время на Среднем Урале на 20% в сравнении с предыдущим годом выросло количество судебных приказов о взыскании кредитной задолженности (до 300 тыс.)



С банкротствами юридических лиц в прошлом году в Свердловской области наблюдалась прямо противоположная ситуация.



По словам И. Чуракова, в 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило около 1,6 тыс. дел о банкротстве юрлиц. Для сравнения: в 2019 году таких заявлений было порядка 2 тыс.



«Как нам кажется, бизнес утратил интерес к банкротству юридических лиц. Если раньше мы наблюдали, что корпоративные конфликты из искового производства перетекали в банкротную сферу, то теперь ситуация изменилась», — сказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.



Илья Чураков пояснил, что тенденция к снижению исков о банкротстве юридических лиц наблюдается не первый год и объясняется несколькими причинами. Во-первых, это связано с ужесточением надзора по делам о контролируемом банкротстве, когда ситуацией управлял доминирующий кредитор.



Во-вторых, в 2020 году в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции в России был введен мораторий на банкротства юрлиц.



«После моратория у нас было порядка 10-12 дел, где мы впервые отказали в банкротстве по мотивам введения моратория, и такие заявления прекратились», — отметил И. Чураков.



Впрочем, его позицию не разделяет председатель свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко, который полагает, что после окончания моратория следует ожидать «вала заявлений» на банкротство от компаний, пострадавших в период пандемии. В данном случае следует вспомнить, что только в сфере общепита в Екатеринбурге в 2020 году закрылись 222 заведения.



Исходя из сложившейся на сегодня ситуации в действительности можно ожидать, что в 2021 году возрастут исковые заявления о банкротстве и от граждан, и от юридических лиц из-за общей экономической неопределенности в стране. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее исследование IHS Markit, специалисты которого зафиксировали замедление темпов восстановления деловой активности.



В компании отмечают, что в феврале 2021 года сократились экспортные заказы российских компаний. Одновременно с этим зафиксирован рост темпов инфляции. Затраты организаций выросли на фоне колебаний курса рубля, а также из-за увеличения цен со стороны поставщиков и роста транспортных расходов. Также на снижение деловой активности повлияли действующие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.



Большинство экспертов и финансовых аналитиков на сегодняшний день воздерживаются от оценки перспектив и сроков восстановления российской экономики. А последние сводки о падении доходов населения (от которых зависит бизнес) не внушают оптимизма.



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